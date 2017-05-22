"Реал" став чемпіоном Іспанії з футболу вперше за п'ять років
Для оформлення чемпіонства "Вершковим" було достатньо нічиєї з Малагою, однак, вийшовши основним складом, Реал довів справу до перемоги. Рахунок в матчі досить швидко відкрив Роналду, а в другому його подвоїв Бензема.
Перевагу Реала над Барселоною в турнірній таблиці склала три очки. Для Реала це чемпіонство стало першим з 2012 року, коли він виграв Ла Лігу ще під час роботи Жозе Моуріньо. Всього Реал перемагав в чемпіонаті Іспанії рекордні 33 рази.
Малага — Реал 0:2
Голи: Роналду, 2, Бензема, 55
Малага: Камені – Торрес, Вільянуева, Ернандес Родрігес, Рікка – Ресіо, Камачо, Кеко (Кастро, 60), Форналс, Хоні (Дуда, 72) — Рамірес (Шарлес, 69)
Реал: Навас – Даніло, Варан, Рамос, Марсело – Модріч, Каземіро (Ковачіч, 66), Кроос – Іско (Родрігес,66), Бензема (Мората, 73), Роналду
Попередження: Камені, Хоні
Барселона ще мала шанси на чемпіонство перед останнім туром за умови поразки Реала і своєї перемоги над Ейбаром, однак навіть останнє далося каталонцям з величезними труднощами. Програючи по ходу матчу з рахунком 0:2, у другій половині другого тайму завдяки двом пенальті і вилученню у складі суперника Барселона все ж зуміла вирвати перемогу, однак турнірного значення вона вже не мала.
Барселона – Ейбар 4:2
Голи: Хунка, 63 (автогол), Суарес, 73, Мессі, 75 (з пенальті), 90+2 — Інуі, 7, 61
Барселона: тер Штеген — Роберто (Гомеш, 46), Умтіті, Марлон, Альба — Іньєста, Ракітіч (Алькасер, 71), Бускетс — Мессі, Л. Суарес, Неймар
Ейбар: Йоель — Капа, Лежень, Арбилья, Хунка — Пенья (Леон, 68), Ескаланте (Рівера, 84), Гарсія, Інуі — Енріч (Гальвес, 77), Кіке
Попередження: Бускетс — Ескаланте, Капа, Пенья
Вилучення: Капа, 74 (друга жовта картка)
На 69-ій хвилині Мессі не реалізував пенальті (воротар).
За підсумками чемпіонату Іспанії в Лігу чемпіонів потрапили Реал, Барселона, Атлетіко і Севілья, в Лігу Європи - Вільярреал і Реал Сосьєдад. Володар третьої путівки в Лігу Європи від Іспанії визначиться після фіналу Кубка Іспанії. На неї претендують Алавес, який у вирішальному матчі Кубка буде протистояти Барселоні, і Атлетік, який у чемпіонаті фінішував сьомим.
Елітний дивізіон іспанського футболу за підсумками сезону залишили хіхонський Спортінг, Осасуна, а також Гранада українського форварда Артема Кравця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф