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Ректор столичного вишу погоріла на хабарах від студентів

Вартість "освітніх послуг" становила три тисячі американських доларів
Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей від студентів-іноземців ректором та проректорами одного з вишів Києва.
Ректор столичного вишу погоріла на хабарах від студентів Фото: depositphotos

Правоохоронці встановили, що ректор університету спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти за не відрахування з навчання та повернення посвідок на тимчасове проживання в Україні, інформує 7 грудня прес-центр Служби безпеки.

Вартість таких "освітніх послуг" становила три тисячі американських доларів.

Крім того, досудове слідство встановило, що з 2016 року зловмисниці налагодили механізм легалізації іноземних громадян шляхом надсилання запрошень на навчання без дотримання встановленої законом процедури.

Правоохоронці затримали трьох фігуранток справи на робочому місці після отримання заключної частини хабара від іноземного студента у розмірі тисячі доларів США.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили посвідки на проживання, паспорти іноземних громадян, "чорнову" бухгалтерію та 20 тисяч американських доларів.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України зловмисницям оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, що співробітники поліції встановили понад 800 фактів незаконного завищення балів зовнішнього незалежного оцінювання посадовцями Українського центру оцінювання якості освіти.

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07 12 2018 17:17
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