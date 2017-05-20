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Рейтинг Трампа знизився до рекордного мінімуму

23% членів Республіканської партії заявили про те, що не схвалюють дії Дональда Трампа
Згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.
Рейтинг Трампа знизився до рекордного мінімуму Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

У той же час, 56% респондентів не схвалюють політику президента США.

6% жителів Сполучених Штатів Америки заявили, що не визначилися в своєму ставленні до Трампа, йдеться в дослідженні агентства Reuters.

Повідомляється також, що 23% членів Республіканської партії заявили про те, що не схвалюють дії Дональда Трампа.

Нещодавно Дональд Трамп поскаржився, що досі з жодним політиком в історії не поводились гірше, аніж з ним.

Нагадаємо, конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін закликав до імпічменту президента США Дональда Трампа.

9 травня Трамп відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп просив екс-директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування зв'язків між колишнім радником з національної безпеки Білого дому Майклом Флінном і Росією.

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