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Трамп наполягав аби ФБР припинили розслідувати зв'язки його радника з Росією

Трамп просив Комі погодитися з тим, що Флінн "хороший хлопець і його варто відпустити
Президент США Дональд Трамп просив колишнього керівника ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо зв'язків свого екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.
Трамп наполягав аби ФБР припинили розслідувати зв Фото: ap.org

Наступного дня після того, як Флінн пішов у відставку, Трамп викликав Комі до себе та провів з ним розмову щодо розслідування, - повідомляє видання The New York Times з посиланням на слова близьких до Комі людей. 

Після цього Комі повернувся та зробив декілька нотатків у службовій записці. З цієї записки й стало відомо, що президент просив ФБР припинити розслідування.

Джерела не надали записку, однак змогли процитувати декілька рядків з неї. Зокрема, Трамп просив Комі погодитися з тим, що Флінн "хороший хлопець і його варто відпустити".

У Білому домі вже прокоментували цю інформацію та заявили, що Трамп ніколи нікого не просив припиняти це розслідування.

Нагадаємо, 28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.

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