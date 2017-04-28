У Пентагоні розслідують отримання грошей Флінном від іноземних компаній
Про це свідчить лист, оприлюднений демократами в Палаті представників Конгресу в четвер, передає Reuters.
Головний інспектор має намір з'ясувати, "чи дійсно Флінн не заручився необхідним схваленням перед отриманням будь-яких коштів від зарубіжних урядів", - йдеться в листі.
Глава комітету демократ Елайджа Каммінгс також оприлюднив документи Пентагону, які показали, що відомство не виявило свідоцтв того, що Флінн просив дозволу на отримання закордонних коштів, хоча в 2014 році його попереджали, що таке потрібно.
Адвокат Флінна не відповів на прохання про коментар.
Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.
Зокрема, російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.
Зазначимо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.
Ряд конгресменів від Демократичної партії США зажадали провести розслідування дій Майкла Флінна.
У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.
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