У Пентагоні розслідують отримання грошей Флінном від іноземних компаній

Адвокат Флінна не відповів на прохання про коментар

Головний інспектор Пентагону почав розслідування, метою якого є встановити, чи законно екс-радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн отримував гроші від іноземних компаній.

Про це свідчить лист, оприлюднений демократами в Палаті представників Конгресу в четвер, передає Reuters.

Головний інспектор має намір з'ясувати, "чи дійсно Флінн не заручився необхідним схваленням перед отриманням будь-яких коштів від зарубіжних урядів", - йдеться в листі.

Глава комітету демократ Елайджа Каммінгс також оприлюднив документи Пентагону, які показали, що відомство не виявило свідоцтв того, що Флінн просив дозволу на отримання закордонних коштів, хоча в 2014 році його попереджали, що таке потрібно.

Адвокат Флінна не відповів на прохання про коментар.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.

Зокрема, російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.

Зазначимо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Ряд конгресменів від Демократичної партії США зажадали провести розслідування дій Майкла Флінна.

У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.