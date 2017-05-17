У Конгресі США вперше публічно закликали до імпічменту Трампа
Виступ Гріна поширив в Twitter телеканал SPAN.
Він звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією. За його словами, дії Трампа призвели до того, що американці перестали брати участь в демократичних починаннях країни.
"Президент Трамп за свої діяння має бути притягнутий до відповідальності Палатою представників (Конгресу США – Ред.). Ці діяння полягає у створенні перешкод законному розслідування зв'язків кампанії президента (Трампа) і російського впливу на вибори президента 2016 року. Відповідальність президента, відповідно до конституції, це - імпічмент", - заявив конгресмен.
Таким чином, виступ Гріна став першим публічним закликом до висунення звинувачень президентові і його дострокової відставки.
Нагадаємо, 9 травня Трамп відправив у відставку директора ФБР Джеймса Комі. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп просив екс-директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування зв'язків між колишнім радником з національної безпеки Білого дому Майклом Флінном і Росією.
Нагадаємо, 28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.
14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.
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