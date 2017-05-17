З жодним політиком в історії не поводились гірше, аніж зі мною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що досі з жодним політиком в історії не поводились гірше, аніж з ним.

Своє обурення американський президент висловив у виступі перед випускниками Академії берегової охорони США в штаті Коннектикут, повідомляє The Hill.

"Погляньте на те, як зі мною поводились останнім часом, особливо у медіа. Із жодним з політиків в історії - і я говорю про це з великою впевненістю – не поводились гірше чи більш несправедливо", - заявив Трамп.

Президент США продовжив: "Ви побачите, що з вами трапляються речі, на які ви не заслуговуєте, і це не завжди виправдано. Але ви повинні трохи відпочити - і боротися, боротися, боротися. Ніколи не здавайся", - завершив Трамп.

Варто відзначити, що виступ перед курсантами став першим публічним виступом Дональда Трампа після того, як стало відомо про його спроби вплинути на розслідування проти свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

Як стало відомо, у лютому президент США Дональд Трамп під час зустрічі з тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі попросив припинити розслідування стосовно Флінна, що підтверджує доповідна записка Комі.