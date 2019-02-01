РФ через три місяці після запиту повідомила про стан українського політв’язня Дудки
РФ надала цю інформацію через три місяці після запиту України, повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.
За словами Денісової, у Дудки погіршився стан здоров’я і йому загрожує інсульт. Через це вона надіслала запит до РФ з вимогою надати інформацію про його стан.
"Російський омбудсмен у відповідь на мій вересневий запит зазначила, що стан здоров’я Володимира Дудки задовільний. Володимир, у зв’язку з хронічними захворюваннями, перебуває під диспансерним наглядом, його консультують лікарі, проводяться клініко-лабораторні дослідження, а також видаються необхідні ліки", — повідомила уповноважена у Facebook.
Водночас Денісова наголосила, що попри відповідь Москалькової, жодних офіційних документів, які б підтверджували її слова, надано не було.
Додамо, протягом 2018 року з російських в'язниць вдалося звільнити тільки трьох українців: Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.
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