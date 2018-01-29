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РФ не проти миротворців на Донбасі, - Волкер

За його словами, російська сторона під час переговорів проявила відкритість у цьому питанні
Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту, однак зауважив, що конкретний план вироблений не був.
РФ не проти миротворців на Донбасі, - Волкер Фото: з вільних джерел

Російська сторона погодилася на розгортання місії миротворців ООН на Донбасі, у тому числі на ділянці спільного кордону з Україною. Про це в понеділок, 29 січня, заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Так, є бажання бачити більш широкий мандат миротворчих сил, ніж тільки захист спостерігачів, включаючи доступ до всієї території конфлікту, у тому числі прилеглої до міжнародного кордону", - заявив Волкер.

За його словами, російська сторона під час переговорів проявила відкритість у цьому питанні. Разом з тим американський дипломат зазначив, що конкретний план по миротворцям обговорений не був.

Говорячи про розгортання миротворчої місії ООН на окупованій території на сході України, Волкер також зазначив, що російська сторона пов'язує цю проблему з виконанням Києвом політичних пунктів мінських домовленостей.

Своєю чергою, нагадав американський дипломат, Україна вимагає від РФ спочатку повного виконання блоку безпеки домовленостей, включаючи припинення вогню і виведення російських військ з Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Волкер звинуватив Росію у бездіяльності стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі.

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