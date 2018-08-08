CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід Адміністрацією президента рідні військовополонених - Олександра Корінькова, Сергія Глондара та Богдана Пантюшенка - влаштували мирну акцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рідні військовополонених влаштували мирну акцію під Адміністрацією президента
Вони вимагали звільнення своїх родичів, які перебувають у полоні понад 2 роки
Фото: hromadske
За словами дружини Олександра Корінькова - Юлії, "на рішення щодо звільнення чоловіків може вплинути лише президент". Саме тому вони приїхали до Києва, повідомляє "Громадське".
"Ми приїхали щоб боротися за волю і свободу наших родичів. Для нас результат - це звільнення хлопців. Ми знаємо, що все в руках президента", - зазначила жінка.
Востаннє Юлія Корінькова розмовляла телефоном з чоловіком у червні 2016 року. А нещодавно представники ООН сказали Юлії, що бачили її чоловіка живим.
Додамо, під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторонам не вдалося досягти прогресу ні в питанні обміну полоненими, ні щодо відвідування українських політв'язнів у Росії.
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08 08 2018 11:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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