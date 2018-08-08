Рідні військовополонених влаштували мирну акцію під Адміністрацією президента

Вони вимагали звільнення своїх родичів, які перебувають у полоні понад 2 роки

Під Адміністрацією президента рідні військовополонених - Олександра Корінькова, Сергія Глондара та Богдана Пантюшенка - влаштували мирну акцію.

За словами дружини Олександра Корінькова - Юлії, "на рішення щодо звільнення чоловіків може вплинути лише президент". Саме тому вони приїхали до Києва, повідомляє "Громадське".

"Ми приїхали щоб боротися за волю і свободу наших родичів. Для нас результат - це звільнення хлопців. Ми знаємо, що все в руках президента", - зазначила жінка.

Востаннє Юлія Корінькова розмовляла телефоном з чоловіком у червні 2016 року. А нещодавно представники ООН сказали Юлії, що бачили її чоловіка живим.