Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рідні військовополонених влаштували мирну акцію під Адміністрацією президента

Вони вимагали звільнення своїх родичів, які перебувають у полоні понад 2 роки
Під Адміністрацією президента рідні військовополонених - Олександра Корінькова, Сергія Глондара та Богдана Пантюшенка - влаштували мирну акцію.
Рідні військовополонених влаштували мирну акцію під Адміністрацією президента Фото: hromadske

За словами дружини Олександра Корінькова - Юлії, "на рішення щодо звільнення чоловіків може вплинути лише президент". Саме тому вони приїхали до Києва, повідомляє "Громадське".

"Ми приїхали щоб боротися за волю і свободу наших родичів. Для нас результат - це звільнення хлопців. Ми знаємо, що все в руках президента", - зазначила жінка.

Востаннє Юлія Корінькова розмовляла телефоном з чоловіком у червні 2016 року. А нещодавно представники ООН сказали Юлії, що бачили її чоловіка живим.

Додамо, під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторонам не вдалося досягти прогресу ні в питанні обміну полоненими, ні щодо відвідування українських політв'язнів у Росії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 11:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.