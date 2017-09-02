Рішення щодо безвізу для українців ЄС ухвалить до червня, - Гройсман
"Фактично зараз щомісяця відбуватимуться певні технічні процедури, які дозволять орієнтовно, я думаю, до червня по термінах вийти на остаточне рішення", - сказав прем'єр в ефірі 112 телеканалу в четвер.
За його словами, якби не міграційна криза, що охопила Європу, то рішення щодо безвізу було б ухвалене ще в 2016 році.
Прем'єр вважає, що до березня ЄС затвердить механізм припинення безвізового режиму.
"Виникло питання, щоб ввести"запобіжник". Якщо буде в країнах безвізовий режим, як швидко ухвалити оперативне рішення, щоб призупинити цей режим... Я думаю, що вже в цьому місяці це буде проголосовано. Я так думаю, тому що у мене є відповідна інформація. і далі ми вийдемо протягом 3-4 місяців на остаточне рішення і щодо України, і щодо Грузії", - підкреслив він.
Гройсман додав, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання безвізового режиму.
Раніше комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що безвізовий режим з Україною не відкладається.
Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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