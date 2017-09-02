Рішення щодо безвізу для українців ЄС ухвалить до червня, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.

"Фактично зараз щомісяця відбуватимуться певні технічні процедури, які дозволять орієнтовно, я думаю, до червня по термінах вийти на остаточне рішення", - сказав прем'єр в ефірі 112 телеканалу в четвер.

За його словами, якби не міграційна криза, що охопила Європу, то рішення щодо безвізу було б ухвалене ще в 2016 році.

Прем'єр вважає, що до березня ЄС затвердить механізм припинення безвізового режиму.

"Виникло питання, щоб ввести"запобіжник". Якщо буде в країнах безвізовий режим, як швидко ухвалити оперативне рішення, щоб призупинити цей режим... Я думаю, що вже в цьому місяці це буде проголосовано. Я так думаю, тому що у мене є відповідна інформація. і далі ми вийдемо протягом 3-4 місяців на остаточне рішення і щодо України, і щодо Грузії", - підкреслив він.

Гройсман додав, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання безвізового режиму.

Раніше комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що безвізовий режим з Україною не відкладається.