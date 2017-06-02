Єврокомісар Ган пообіцяв "безвіз" для України в середині весни
Про нього повинні домовитися в середині весни, сказав Ган в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Дорожня карта" лібералізації візового режиму чітка, і я очікую, що найпізніше в березні буде ухвалене рішення про механізм припинення безвізового режиму, а на основі цього у нас буде угода про візову лібералізацію. Ми зможемо досягти цієї довгоочікуваної мети десь в середині весни", - сказав єврокомісар.
На запитання, чи повинні зберегтися санкції щодо Росії, які будуть переглядати в березні, Ган відповів, що санкції ввели через порушення міжнародного права, і в цьому нічого не змінилося.
"Це, звичайно, пов'язано з виконанням мінських угод, але мінські угоди ще не виконані, тому я не бачу ніякої можливості для зняття санкцій", - зазначив він.
Нагадаємо, 2 лютого Європарламент скасував візи для громадян Грузії. Спочатку Україна і Грузія мали отримати безвізовий режим разом, проте пізніше цей процес розділили. Коли відбудеться голосування щодо України, наразі невідомо.
Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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