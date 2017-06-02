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Єврокомісар Ган пообіцяв "безвіз" для України в середині весни

Найпізніше в березні буде ухвалене рішення про механізм припинення безвізового режиму
Комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що безвізовий режим з Україною не відкладається.
Єврокомісар Ган пообіцяв "безвіз" для України в середині весни Фото: newsukraine.com.ua

Про нього повинні домовитися в середині весни, сказав Ган в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Дорожня карта" лібералізації візового режиму чітка, і я очікую, що найпізніше в березні буде ухвалене рішення про механізм припинення безвізового режиму, а на основі цього у нас буде угода про візову лібералізацію. Ми зможемо досягти цієї довгоочікуваної мети десь в середині весни", - сказав єврокомісар.

На запитання, чи повинні зберегтися санкції щодо Росії, які будуть переглядати в березні, Ган відповів, що санкції ввели через порушення міжнародного права, і в цьому нічого не змінилося.

"Це, звичайно, пов'язано з виконанням мінських угод, але мінські угоди ще не виконані, тому я не бачу ніякої можливості для зняття санкцій", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент скасував візи для громадян Грузії. Спочатку Україна і Грузія мали отримати безвізовий режим разом, проте пізніше цей процес розділили. Коли відбудеться голосування щодо України, наразі невідомо.

Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.

Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.

15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.

 

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06 02 2017 23:44
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