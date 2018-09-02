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Петицію щодо знесення каплиці УПЦ МП підтримала комісія Київради

Комісія рекомендувала меру Києва Віталію Кличку підтримати цю петицію
Комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала петицію щодо знесення каплиці УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви як незаконну.
Петицію щодо знесення каплиці УПЦ МП підтримала комісія Київради Фото: kor.ill.in.ua

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За таке рішення проголосували 18 членів комісії.

Комісія рекомендувала меру Києва Віталію Кличку підтримати цю петицію.

Також комісія доручила структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради вжити всі передбачені чинним законодавство заходи, направлені на усунення правопорушень у найкоротший термін. Це означає, що тепер юридичними аспектами знесення будуть займатися інші підрозділи Київради.

Нагадаємо, 25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції та порядок" і "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці УПЦ МП біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою внесення застави в розмірі у 2,2 млн грн двох архітекторів, яких підозрюють у спробі підпалити каплицю-самобуд УПЦ МП. За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територію Національного музею історії захоплено московськими церковниками. Суд відпустив архітекторів на поруки народних депутатів.

3 лютого у Києві на вулиці Володимирській біля каплиці УПЦ МП відбулася акція "Свободу архітекторам".

6 лютого Міністерство культури заявило, що каплиця УПЦ МП є незаконною і належить Національному музею історії України.

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09 02 2018 16:37
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