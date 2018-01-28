Роджер Федерер виграв 20-ий титул Великого шолому Перемогла для Федерера стала шостою на кортах Australian Open

Швейцарський тенісист Роджер Федерер став переможцем Australian Open, який протягом двох тижнів відбувався в Мельбурні.

Роджер Федерер. Фото: Getty Images

У фінальному матчі швейцарець у п'ятисетовому поєдинку зламав опір хорвата Маріна Чіліча. Рахуном матчу: Роджер Федерер - Марін Чіліч: 3:2 (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1). Перемогла для Федерера стала шостою на кортах Australian Open. Усього в колекції Роджера тепер двадцять титулів Великого шолому. Відзначимо, що Федерер виграв Australian Open вдруге поспіль. Минулоріч у напруженій грі швейцарець здолав Рафаеля Надаля. Нагадаємо, що друга ракетка світу Каролін Возняцкі перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) Сімону Халеп .

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