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Роджер Федерер виграв 20-ий титул Великого шолому

Перемогла для Федерера стала шостою на кортах Australian Open
Швейцарський тенісист Роджер Федерер став переможцем Australian Open, який протягом двох тижнів відбувався в Мельбурні.
Роджер Федерер виграв 20-ий титул Великого шолому Роджер Федерер. Фото: Getty Images

У фінальному матчі швейцарець у п'ятисетовому поєдинку зламав опір хорвата Маріна Чіліча.

Рахуном матчу: Роджер Федерер - Марін Чіліч: 3:2 (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1).

Перемогла для Федерера стала шостою на кортах Australian Open. Усього в колекції Роджера тепер двадцять титулів Великого шолому.

Відзначимо, що Федерер виграв Australian Open вдруге поспіль. Минулоріч у напруженій грі швейцарець здолав Рафаеля Надаля.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Каролін Возняцкі перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) Сімону Халеп .

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28 01 2018 13:55
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