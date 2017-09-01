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Роналду став найкращим футболістом року за версією FIFA

Кращою футболісткою 2016 року за версією ФІФА cтала американка Карлі Ллойд
Міжнародна федерація футболу визнала півзахисника збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіану Роналду найкращим футболістом 2016 року.
Роналду став найкращим футболістом року за версією FIFA Кріштіану Роналду. Фото: skysports.com

Гравець отримав нагороду в ході церемонії, яка відбулася в понеділок у Цюріху. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Також на премію висувалися форвард збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі і нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн.

Кращою футболісткою 2016 року за версією FIFA cтала американка Карлі Ллойд. На нагороду також претендували німкеня Мелані Берінгер і бразилійка Марта.

Нагадаємо, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем світу у 2016 році за версією журналу France Football.

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09 01 2017 21:26
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