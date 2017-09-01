НОВИНИМіжнародна федерація футболу визнала півзахисника збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіану Роналду найкращим футболістом 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роналду став найкращим футболістом року за версією FIFA
Кращою футболісткою 2016 року за версією ФІФА cтала американка Карлі Ллойд
Кріштіану Роналду. Фото: skysports.com
Гравець отримав нагороду в ході церемонії, яка відбулася в понеділок у Цюріху. Про це повідомляє Еспресо.TV.
Також на премію висувалися форвард збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі і нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн.
Кращою футболісткою 2016 року за версією FIFA cтала американка Карлі Ллойд. На нагороду також претендували німкеня Мелані Берінгер і бразилійка Марта.
Нагадаємо, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем світу у 2016 році за версією журналу France Football.
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