Росії потрібна в Україні лише влада зрадників і колаборантів, - Бурбак
"Їм потрібно, щоб на наших виборах перемогли зрадники і колаборанти. Тоді, мовляв, закінчиться громадянська, як кажуть у Москві, війна. Звісно, Крим у Кремлі взагалі хочуть винести за дужки. Тобто, лише після здачі Криму й кримчан Москва буде готова поговорити з нашими зрадниками про капітуляцію, записану в Мінських угодах. Наша відповідь: такого не буде!", - наголосив Бурбак.
Він відзначив, що у 2014 році українці показали, що здатні до мобілізації.
"На минулих виборах державницькі і реформаторські сили здобули конституційну більшість у парламенті. Певен, що у 2019 році буде так само", - підкреслив керівник фракції.
"В Україні немає громадянської війни. Є війна Росії проти України. Росія окупувала частину наших земель, щотижня убиває мирне населення й наших військових. Практично щомісяця захоплюють в заручники нових українців. Українські громадяни добре розуміють, що робить Москва", - наголосив він.
Максим Бурбак підкреслив, що путінський режим давно проводить дискредитацію лідерів "Народного фронту".
"Путінський режим давно намагається зловживати системою міжнародного розшуку та екстрадиції, щоби залякувати й дискредитувати лідерів "Народного фронту" - Яценюка, Турчинова, Авакова, депутатів нашої фракції. Кремль хотів би залякати й дискредитувати всіх, хто проти миру на умовах Кремля. Повторюю: не вийде!", - сказав керівник фракції.
Він також додав, що до влади такі політики, яких хоче Кремль, могли би прийти лише в результаті масштабних фальсифікацій і жорсткого втручання в українські вибори.
Максим Бурбак також наголосив, що фракція "Народний фронт" вимагає створити ТСК з метою розслідування втручання у вибори в Україні Росії та пов’язаних з нею українських громадян. Він закликав голів фракцій та народних депутатів долучатися до створення такої комісії.
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