Росія має право інспектувати українські військові частини, – Генштаб
Він зазначив, що Україна й Росія є підписантами договору про відкрите небо й Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Українські новини".
У рамках цих договорів країни мають право проводити інспекцію військової активності один одного.
Зокрема, цього року Україна провела 1 інспекцію й зробила 1 спостережний політ над територією Росії.
"Вони (росіяни – ред.) також мають право (проводити інспекції в Україні – ред.), згідно з Віденським договором. Як і інші країни мають право проінспектувати країну ОБСЄ. Але поки такого наміру в РФ не було", - заявив Гудзь.
Він підкреслив, що Україна дозволила міжнародним військовим спостерігачам провести 25 інспекцій у зоні антитерористичної операції з метою моніторингу військово-політичної обстановки.
Нагадаємо, що Україна зацікавлена в залученні американських фахівців до заходів із посилення безпеки військових складів та арсеналів.
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