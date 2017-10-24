Росія має право інспектувати українські військові частини, – Генштаб

Україна й Росія є підписантами договору про відкрите небо й Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки

Начальник управління верифікації Генштабу Андрій Гудзь заявив, що Російська Федерація має право проводити інспекцію українських військових частин, але наразі не робила цього.

Він зазначив, що Україна й Росія є підписантами договору про відкрите небо й Віденського документу від 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри й безпеки, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Українські новини".

У рамках цих договорів країни мають право проводити інспекцію військової активності один одного.

Зокрема, цього року Україна провела 1 інспекцію й зробила 1 спостережний політ над територією Росії.

"Вони (росіяни – ред.) також мають право (проводити інспекції в Україні – ред.), згідно з Віденським договором. Як і інші країни мають право проінспектувати країну ОБСЄ. Але поки такого наміру в РФ не було", - заявив Гудзь.

Він підкреслив, що Україна дозволила міжнародним військовим спостерігачам провести 25 інспекцій у зоні антитерористичної операції з метою моніторингу військово-політичної обстановки.

Нагадаємо, що Україна зацікавлена в залученні американських фахівців до заходів із посилення безпеки військових складів та арсеналів.