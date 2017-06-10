Україна хоче залучити американських фахівців, щоб посилити охорону військових складів, - Муженко
Про це начальник Генштабу Віктор Муженко заявив на зустрічі з аташе з питань оборони при посольстві США в Україні полковником Томасом Уоффордом, повідомляє прес-служба Міноборони.
"Окремо голова Генерального штабу ЗС України підкреслив зацікавленість української сторони в залученні американських фахівців до заходів з посилення безпеки арсеналів, баз і складів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ході переговорів розглядалося питання двостороннього співробітництва Збройних сил України та США, а також реформування ЗСУ в контексті надання Україні матеріально-технічної та консультаційної допомоги від США.
"Збройні сили України демонструють прогрес у реформуванні та переході на стандарти НАТО завдяки консультативно-дорадчій допомозі, яку надають американські радники, а також підготовці особового складу підрозділів за участі американських інструкторів", - додав Муженко.
Зазначимо, що питання охорони військових складів особливо гостро постало після пожежі на арсеналі боєприпасів у Калинівці.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.
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