Україна хоче залучити американських фахівців, щоб посилити охорону військових складів, - Муженко

Питання охорони військових складів особливо гостро постало після пожежі на арсеналі боєприпасів у Калинівці

Україна зацікавлена в залученні американських фахівців до заходів із посилення безпеки військових складів та арсеналів.

Про це начальник Генштабу Віктор Муженко заявив на зустрічі з аташе з питань оборони при посольстві США в Україні полковником Томасом Уоффордом, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Окремо голова Генерального штабу ЗС України підкреслив зацікавленість української сторони в залученні американських фахівців до заходів з посилення безпеки арсеналів, баз і складів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході переговорів розглядалося питання двостороннього співробітництва Збройних сил України та США, а також реформування ЗСУ в контексті надання Україні матеріально-технічної та консультаційної допомоги від США.

"Збройні сили України демонструють прогрес у реформуванні та переході на стандарти НАТО завдяки консультативно-дорадчій допомозі, яку надають американські радники, а також підготовці особового складу підрозділів за участі американських інструкторів", - додав Муженко.

Зазначимо, що питання охорони військових складів особливо гостро постало після пожежі на арсеналі боєприпасів у Калинівці.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.