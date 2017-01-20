Росія майже 50 років орендуватиме військово-морську базу в Сирії

Росія домовилася з Сирією про оренду військово-морської бази в Тартусі на 49 років.

Згідно з документом, опублікованим на сайті правової інформації РФ, угода може бути продовжено ще на 25 років у разі обопільної готовності до продовження.

Договором передбачено розміщення максимум одинадцяти кораблів, включаючи військові кораблі з ядерною енергетичною установкою, "за умови дотримання ядерної та екологічної безпеки".

Нагадаємо, в Тартусі з 1971 року розташований пункт матеріально-технічного забезпечення російських кораблів, а на аеродромі Хмеймим в місті Латакія базується російська авіагрупа.

Нагадаємо, 2 листопада ударна група Військово-морського флоту Росії на чолі з важким атомним ракетним крейсером "Петр Великий" увійшла в акваторію Середземного моря.

Раніше, високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російські бойові кораблі перевозять винищувачі-бомбардувальники до Сирії, які можуть посилити штурм міста Алеппо протягом наступних тижнів.