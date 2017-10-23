Росія погрожує призупинити участь у Євросуді з прав людини – роcЗМІ
Рішення про скорочення фінансування буде "остаточно затверджене" вже в п’ятницю 27 жовтня, коли нижня палата Держдуми схвалить у першому читанні проект бюджету на 2018 рік. У Москві порахували, що скорочення річного внеску може скласти 7-10 млн доларів, - повідомляє російська проурядова газета "Известия" з посиланням на декілька співрозмовників у Державній думі, інформує у понеділок "Європейська правда".
У поясненні видання є певна плутанина назв органів Ради Європи та їх функцій, однак цитування джерел про обґрунтування кроку РФ наведене з коректною термінологією. "Известия" стверджують, що це рішення буде ухвалене через неучасть російської делегації в ПАРЄ у затвердженні кандидатур нових суддів ЄСПЛ.
"Якщо Росія не бере участі в процедурі вибору суддів, то чому ми повинні виконувати рішення ЄСПЛ? Саме цей чинник був основним, коли приймалося рішення про заморожування внесків для ПАРЄ", - зазначає джерело.
Зауважимо, теза про те, що Росія має повернутися, щоби взяти участь у виборах суддів ЄСПЛ, раніше звучала також у оточенні Генсека РЄ Турбйорна Ягланда.
Видання цитує також сенатора Володимира Джабарова, який є заступником керівника комітету у закордонних справах. Він наголошує, що такий крок має також інше обґрунтування – те, що ЄСПЛ ухвалює "несправедливі до Росії" рішення. "Якщо тенденційне ставлення до Росії збережеться, то ми заморозимо виплати і покинемо ЄСПЛ. І в цьому немає нічого страшного", - заявив він.
Ще один депутат, який цитується без імені, підтвердив виданню, "Ймовірність цього з кожним днем збільшується".
Російське видання наголошує, що йдеться про "призупинення" співпраці з ЄСПЛ, однак на практиці це означатиме виключення Росії зі складу Ради Європи, оскільки виконання рішень Суду є ключовою умовою членства в РЄ.
Нагадаємо, 30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".Р
На початку жовтня розглядалася можливість підлаштувати процедур ПАРЄ під вимоги РФ, але бліцкриг з повернення Росії провалився.
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