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Росія погрожує збивати кожну ракету США, випущену по Сирії

Посол посилається на заяву президента РФ Володимира Путіна та керівника російського Генштабу
Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.
Росія погрожує збивати кожну ракету США, випущену по Сирії Башар Асад і Володимир Путін. Фото: kremlin.ru

"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський посол Олександр Засипкін телеканалу "Хезболли" Al-Manar, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці цими вихідними на місто Думу у східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців.

Трамп у вівторок скасував плановану поїздку до Латинської Америки, щоб зосередити увагу на реакції на сирійському інциденті. У понеділок президент США попередив про швидку реакцію, коли відповідальність за напад у Сирії буде встановлено.

Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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11 04 2018 13:25
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