Росія погрожує збивати кожну ракету США, випущену по Сирії
"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський посол Олександр Засипкін телеканалу "Хезболли" Al-Manar, повідомляє Reuters.
Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці цими вихідними на місто Думу у східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців.
Трамп у вівторок скасував плановану поїздку до Латинської Америки, щоб зосередити увагу на реакції на сирійському інциденті. У понеділок президент США попередив про швидку реакцію, коли відповідальність за напад у Сирії буде встановлено.
Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.
Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
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