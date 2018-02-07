Росія продовжила заборону на перевезення товарів з України

Президент Росії Володимир Путін розпорядився продовжити до 1 січня 2019 року заборону на перевезення ряду товарів з України у Казахстан і Киргизію через територію РФ.

Відповідний указ опублікований на порталі правової інформації Росії.

Відзначимо, що дію цього документа вже продовжували у січні цього року - до 30 червня.

Нагадаємо, що обмеження на транзит українських товарів діють з січня 2016 року. Вони передбачають, що транзит вантажів з України (автомобільним і залізничним транспортом) здійснюється тільки з території Білорусі. При цьому на них мали бути встановлені засоби ідентифікації (пломби), що використовують російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.

Україна ініціювала спір з Росією в рамках СОТ щодо обмежень транзиту українських товарів через роосійскую територію. Україна оцінила скорочення експорту українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в 35% в першому півріччі 2016 року через таких дій РФ.