Росія продовжила заборону на перевезення товарів з України
Відповідний указ опублікований на порталі правової інформації Росії.
Відзначимо, що дію цього документа вже продовжували у січні цього року - до 30 червня.
Нагадаємо, що обмеження на транзит українських товарів діють з січня 2016 року. Вони передбачають, що транзит вантажів з України (автомобільним і залізничним транспортом) здійснюється тільки з території Білорусі. При цьому на них мали бути встановлені засоби ідентифікації (пломби), що використовують російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.
Україна ініціювала спір з Росією в рамках СОТ щодо обмежень транзиту українських товарів через роосійскую територію. Україна оцінила скорочення експорту українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в 35% в першому півріччі 2016 року через таких дій РФ.
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