Росія розробила кіберзброю, яку випробувала на українських енегромережах, - ЗМІ

Хакери, пов’язані з російським урядом, розробили кіберзброю, яка може суттєво зашкодити американським енергетичним мережам

Російські хакери розробили кіберзброю, яка має потенціал стати найбільш руйнівною проти американських енергетичних мереж.

Її дію було випробувано на енергетичних системах торік у грудні в Україні, коли хакери знеструмили частину Києва. Про це інформують у дослідницькій компанії Dragos, повідомляє видання The Washington Post.

Хакери, пов’язані з російським урядом, розробили кіберзброю, яка може суттєво зашкодити американським енергетичним мережам. За інформацією фахівців з кібернетичної безпеки, шкідлива програма, яка отримала назву CrashOverride, спеціально пристосована зривати чи руйнувати промислові системи управління.

За даними дослідження, цю програму було застосовано для атаки на енергомережі України у грудні 2016 року, внаслідок чого було знеструмлено кілька районів Києва.

Тепер російські хакери виявили інтерес до енергетичних та інженерних систем США, – стверджують дослідники. Удосконаливши цю програму, група її творців (Electrum) може розгорнути кібератаку проти енергетичних систем США з руйнівним ефектом.

Як зазначають експерти, вірус CrashOverride непомітно проникає в комп’ютерну систему, а потім активується в декількох місцях одночасно. Він може керувати перемикачами трансформаторних підстанцій і рубильниками, дозволяючи хакерам відімкнути подачу електроенергії або пошкодити обладнання. Шкідливе програмне забезпечення має модульну структуру, яку хакери можуть модифікувати залежно від поставлених завдань, наприклад, для атак на транспортну інфраструктуру, газопроводи, системи водопостачання тощо.

За даними Dragos, група хакерів, яка створила CrashOverride, найімовірніше, здійснила атаку на українську енергомережу, яка сталася 2015 року. Тоді, нагадує "Тиждень", хакери атакували низку українських обленерго, зумівши відключити від світла кілька районів Івано-Франківської області. Збій у роботі Прикарпаттяобленерго став першим зафіксованим випадком відключення електроенергії, спричиненим хакерською атакою.

За словами представника компанії iSight, 2014 року ця ж група хакерів, пов’язаних з російською владою і спецслужбами, атакувала енергомережі в США.

Експерти енергетичного сектору США кажуть, що нова шкідлива програма викликає занепокоєння, але промисловість шукає шляхи, які дозволять перешкодити зловмисникам.

Нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.