У СБУ кажуть, що Україна є основним об'єктом кібератак Росії
"Нами отримані оперативні дані про те, що до здійснення кібератак причетні не лише державні службовці, але і приватні IT-компанії, а також злочинне середовище хакерів, яке активно діє на території Росії. Наша країна є основним об'єктом кібератак з боку Російської Федерації", - заявив на брифінгу керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.
За його словами, одним з прикладів таких атак став кібернапад проти ключових об'єктів фінансової системи України у грудні 2016 року (Мінфін, Нацбанк, Держказначейство).
Також у грудні було виявлене шкідливе програмне забезпечення на інших державних підприємствах.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна здатна гідно відповісти на кібератаки Росії.
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