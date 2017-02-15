У СБУ кажуть, що Україна є основним об'єктом кібератак Росії

За даними Служби безпеки України, основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.

"Нами отримані оперативні дані про те, що до здійснення кібератак причетні не лише державні службовці, але і приватні IT-компанії, а також злочинне середовище хакерів, яке активно діє на території Росії. Наша країна є основним об'єктом кібератак з боку Російської Федерації", - заявив на брифінгу керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, одним з прикладів таких атак став кібернапад проти ключових об'єктів фінансової системи України у грудні 2016 року (Мінфін, Нацбанк, Держказначейство).

Також у грудні було виявлене шкідливе програмне забезпечення на інших державних підприємствах.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна здатна гідно відповісти на кібератаки Росії.