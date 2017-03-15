БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаприкінці минулого тижня відновилися поставки дизельного палива на Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія відновила постачання дизпалива в Україну
В березні може бути прокачано близько 140 тис. тонн
Фото:tass.ru
"Роснефть" оформила всі необхідні документи, і прокачування відновилася", - повідомив прес-секретар "Трансфнети" Ігор Дьомін, інформує "Інтерфакс".
Разом з тим Дьомін зазначив, що "Транснефть" ніколи не постачала нафтопродукти по трубі в Білорусію. Через Білорусію йшов транзит дизпалива в Україну".
Нагадаємо, Федеральна служба РФ з технічного та експортного контролю скасувала більшість раніше виданих дозволів на експорт дизельного палива в Україну, у зв'язку з чим з 9 вересня постачання припинено.
Зазначимо, що частка російських поставок дизпалива на ринку України в першій половині 2016 року склала 32% всього імпорту (42,5 тис тонн).
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