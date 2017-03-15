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Росія відновила постачання дизпалива в Україну

В березні може бути прокачано близько 140 тис. тонн
Наприкінці минулого тижня відновилися поставки дизельного палива на Україну.
Росія відновила постачання дизпалива в Україну Фото:tass.ru

"Роснефть" оформила всі необхідні документи, і прокачування відновилася", - повідомив прес-секретар "Трансфнети" Ігор Дьомін, інформує "Інтерфакс". 

Разом з тим Дьомін зазначив, що "Транснефть" ніколи не постачала нафтопродукти по трубі в Білорусію. Через Білорусію йшов транзит дизпалива в Україну".

Нагадаємо, Федеральна служба РФ з технічного та експортного контролю скасувала більшість раніше виданих дозволів на експорт дизельного палива в Україну, у зв'язку з чим з 9 вересня постачання припинено.

Зазначимо, що частка російських поставок дизпалива на ринку України в першій половині 2016 року склала 32% всього імпорту (42,5 тис тонн).

 

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15 03 2017 15:56
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