Росія відновила постачання дизпалива в Україну

В березні може бути прокачано близько 140 тис. тонн

Наприкінці минулого тижня відновилися поставки дизельного палива на Україну.

"Роснефть" оформила всі необхідні документи, і прокачування відновилася", - повідомив прес-секретар "Трансфнети" Ігор Дьомін, інформує "Інтерфакс".

Разом з тим Дьомін зазначив, що "Транснефть" ніколи не постачала нафтопродукти по трубі в Білорусію. Через Білорусію йшов транзит дизпалива в Україну".

Нагадаємо, Федеральна служба РФ з технічного та експортного контролю скасувала більшість раніше виданих дозволів на експорт дизельного палива в Україну, у зв'язку з чим з 9 вересня постачання припинено.