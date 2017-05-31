Росія вишле п'ятьох молдовських дипломатів

У відомстві при цьому висловили сподівання, що у Кишиневі усвідомлять контрпродуктивність своїх недружніх дій щодо РФ і деструктивний характер кроку Молдови

Росія оголосила п'ятьох співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві персонами нон грата.

"31 травня радник-посланник посольства Республіки Молдова в Російській Федерації Н. Мийня був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота, в якій вказується, що у відповідь на висилку 29 травня п'яти російських дипломатів з Кишинева, п'ять співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві оголошені "persona non grata", і їм наказано покинути територію Російської Федерації в триденний термін", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

У відомстві при цьому висловили сподівання, що у Кишиневі усвідомлять контрпродуктивність своїх недружніх дій щодо РФ і деструктивний характер кроку Молдови.

Нагадаємо, 29 травня Молдова вислала з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.

У МЗС Росії пообіцяли дати жорстку відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив рішення вислати російських дипломатів.