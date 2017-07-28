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Росія визнала поставку модернізованих турбін Siemens у Крим

У Siemens вважають, що вироблені компанією турбіни були в обхід санкцій поставлені у Крим
Поставлені в Крим турбіни, які Технопромекспорт купив у Siemens, пройшли модернізацію і специфіковані за характеристиками під проект.
Росія визнала поставку модернізованих турбін Siemens у Крим Фото: ikrim.ne

Про це повідомляють Ведомости.

Про це 28 липня повідомив представник Технопромекспорт. При цьому було використано російське ноу-хау, закуплено додаткове обладнання, зазначив він. За його словами, компанія зазнала витрат на транспортування, установку обладнання та сертифікацію.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.

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28 07 2017 22:35
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