Росія визнала поставку модернізованих турбін Siemens у Крим
Про це повідомляють Ведомости.
Про це 28 липня повідомив представник Технопромекспорт. При цьому було використано російське ноу-хау, закуплено додаткове обладнання, зазначив він. За його словами, компанія зазнала витрат на транспортування, установку обладнання та сертифікацію.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
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