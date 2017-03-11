Росія закрила в’їзд низці канадських діячів у відповідь на санкції
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.
"Ми неодноразово застерігали владу Канади від спроб санкційного тиску на Росію, попереджали, що подібні дії без відповіді не залишаться. Доводиться діяти дзеркально", - повідомляє російське МЗС.
Росія ухвалила рішення закрити в’їзд на свою територію низці канадських діячів.
"Список довгий, в ньому десятки прізвищ. Мова йде про тих русофобськи налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин", - заявили у Росії.
Нагадаємо, що влада Канади 3 листопада ввела санкції стосовно 30 громадян Росії. Санкції пов'язані з "актом Магнітського", який нещодавно набув чинності.
"Закон Магнітського" був ухвалений Конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.
Нагадаємо, 27 жовтня американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.
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