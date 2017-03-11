Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія закрила в’їзд низці канадських діячів у відповідь на санкції

У списку десятки прізвищ канадців
Росія запроваджує "дзеркальні санкції" у відповідь на введені Канадою санкції стосовно 30 росіян, які були пов’язані з "актом Магнітського".
Росія закрила в’їзд низці канадських діячів у відповідь на санкції Фото: LB.ua

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

"Ми неодноразово застерігали владу Канади від спроб санкційного тиску на Росію, попереджали, що подібні дії без відповіді не залишаться. Доводиться діяти дзеркально", - повідомляє російське МЗС.

Росія ухвалила рішення закрити в’їзд на свою територію низці канадських діячів.

"Список довгий, в ньому десятки прізвищ. Мова йде про тих русофобськи налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин", - заявили у Росії.

Нагадаємо, що влада Канади 3 листопада ввела санкції стосовно 30 громадян Росії. Санкції пов'язані з "актом Магнітського", який нещодавно набув чинності.

"Закон Магнітського" був ухвалений Конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.

Нагадаємо, 27 жовтня американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2017 23:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.