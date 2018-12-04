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Росія запевнила ЄС у готовності постачати газ через Україну після 2019 року

У Росії підкреслили необхідність збереження комерційно вигідних обсягів газу, що поставляється по українському маршруту
Глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.
Росія запевнила ЄС у готовності постачати газ через Україну після 2019 року Фото: EPA

"Він (Новак, - ред.) висловив готовність Росії здійснювати безперебійні поставки природного газу в Європу через Україну після 2019 року", - сказала представник ЄК Анна-Кайса Ітконен за підсумками їхньої телефонної розмови, передає ТАСС.

За її словами, Шефчович підкреслив необхідність збереження комерційно вигідних обсягів газу, що поставляється по українському маршруту.

"Він також знову заявив про необхідність пошуку рішень у відповідності зі Стокгольмським арбітражем і готовність взаємодіяти з обома сторонами як на двосторонній, так і на тристоронній основі. У цьому контексті після двосторонньої зустрічі "Газпрому" і "Нафтогазу" можуть відбутися подальші контакти", - додала Ітконен.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

 

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12 04 2018 10:17
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