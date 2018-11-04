Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів

Насалик нагадав, що Єврокомісія запевнила, що докладе усіх зусиль, щоб зберегти транзит газу Україною

Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "Укрінформ".

"Україна не піде на такі об'єми, тому що для України вони будуть економічно не вигідними. Тобто, нам треба буде вкладати кошти, щоб прокачувати такі об'єми газу", - сказав Насалик.

Він нагадав, що Єврокомісія запевнила, що докладе усіх зусиль, щоб зберегти транзит газу Україною.

"Ми будемо битися, щоб зберегти транзит більш ніж 40 млрд кубометрів", - додав Насалик.

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.