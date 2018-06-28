Росія запропонувала прокласти "Північний потік-2" в обхід Данії
"Данія заявила про намір затримати будівництво "Північного потоку-2". Для проекту це майже нешкідливо: обхід данських вод подовжить трубу на 10-12 миль. Невелике подорожчання компенсується відсутністю "плати за дно" Копенгагену", - заявив Ніконов, повідомляє "Інтерфакс".
"Данський демарш - це, в першу чергу, свідчення різкого падіння впливу в ЄС Німеччини і особисто Меркель, яка за "Північний потік-2". Раніше данці б не посміли", - додав він.
Данія - остання держава, що має надати дозвіл на прокладення другої гілки "Північного потоку-2". Прем’єр Ларс Расмуссен під час виступу на конференції, присвяченій українським реформам, визнав, що даний проект має політичну складову.
Данія наполягатиме на ухваленні загальноєвропейського рішення щодо відповідності газопроводу вимогам законодавства ЄС, підтвердив прем'єр.
"Неодноразово обговорював це питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і відчув зміну її позиції останнім часом", - додав Расмуссен.
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