Порошенко має намір створити групу в ЄС, щоб зупинити "Північний потік-2"

Україна веде переговори з країнами Європейського союзу про створення групи, яка повинна зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" - це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, який не має ніякої економічної складової, який намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже $3 млрд", - написав Порошенко у своїй колонці на онлайн-платформі Medium.

"Однак, я переконаний, що спільними, об'єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити...Саме тому ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити "Північний потік-2". Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх створювати міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України", - заявив Порошенко.

Умовою участі Німеччини в міжнародному консорціумі з управління українською ГТС "є зупинка" Північного потоку-2 ", підкреслив він.

"Давайте говорити про те, що наші партнери з США також рішуче налаштовані. І ніхто проти санкцій США також не піде", - зазначив Петро Порошенко.

У той же час Порошенко написав, що не стане розкривати всі інструменти, які українська сторона застосовує для того, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2".

"Але хочу окремо підкреслити - для нас це дуже важлива справа. І я сподіваюся, що будівництво вдасться зупинити", - додав президент.

Нагадаємо, в понеділок, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії.