Росія завдала 26 авіаударів по Сирії
26 авіаударів здійснили на район Дар'а, з них 21 - безпосередньо по місту Бусра аль-Харір, повідомила правозахисна організація "Сирійський центр спостереження дотримання прав людини" (SOHR).
Росія не вдавалася до авіаударів на території Сирії з того часу, як влітку 2017 року були створені зони деескалації на півдні Сирії, зазначають у SOHR
Джерела в опозиції заявили, що російські літаки ударів по повстанцях на південному заході Сирії 24 червня, забезпечуючи повітряне прикриття для сирійських військових підрозділів, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, що у ніч на 8 червня авіація Росії завдала масштабного удару по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб, що призвело до загибелі 44 людей.
Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска.
В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.
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