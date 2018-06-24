Росія завдала 26 авіаударів по Сирії

Даних про жертви поки немає

Російські повітряні сили завдали ряд авіаударів по місту Бусра аль-Харір на південному заході Сирії.

26 авіаударів здійснили на район Дар'а, з них 21 - безпосередньо по місту Бусра аль-Харір, повідомила правозахисна організація "Сирійський центр спостереження дотримання прав людини" (SOHR).

Росія не вдавалася до авіаударів на території Сирії з того часу, як влітку 2017 року були створені зони деескалації на півдні Сирії, зазначають у SOHR

Джерела в опозиції заявили, що російські літаки ударів по повстанцях на південному заході Сирії 24 червня, забезпечуючи повітряне прикриття для сирійських військових підрозділів, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що у ніч на 8 червня авіація Росії завдала масштабного удару по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб, що призвело до загибелі 44 людей.

Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.