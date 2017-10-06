В Росії двоє чоловіків вбили птахів, занесених до Червоної книги, бо захотіли шашлику

У Росії в Омській області порушили кримінальну справу за фактом жорстокого вбивства трьох птахів в єдиному в країні сільському зоопарку, розташованому в селищі Большеріччя.

"Встановлено, що 5 червня двоє жителів Большеріченського району 20 та 22 років в стані алкогольного сп'яніння, проникли вночі в зоопарк з метою поїсти шашлик. Спочатку вони хотіли спіймати лань, що їм не вдалося, потім проникли у вольєр з птахами і жорстоко вбили кучерявого пелікана, даурского журавля і цесарку звичайну. Порушено кримінальну справу за ст. 245 КК РФ "Жорстоке поводження з тваринами", - інформує агентство "ТАСС".

Ветеринар зоопарку встановив, що загибель вихованців настала від перелому кісток черепа і шийних хребців. З місця злочину були вилучені докази, а також призначено проведення низки експертиз.

В управлінні МВС РФ в Омській області зазначили, що злочинці "не захотіли возитися з вищіпуванням птахів і після вбивства вихованців зламали шашличний кіоск на території зоопарку, звідки викрали вже готове м'ясо". За даним фактом також порушено кримінальну справу щодо с. 158 КК РФ "Крадіжка".

В агентстві пояснили, що кучерявий пелікан і даурський журавель занесені в Червону книгу. Так, даурський журавель мешкає в Східній Азії, за оцінками орнітологів, його загальна чисельність становить всього близько 5 тис. особин.

Нагадаємо, у березні у Києві в Шевченківському районі у приватному секторі отруїли кілька десятків рідкісних птахів.