Російська зброя в Криму не завадить процесу деокупації, - Чубаров
Про це передає Крим. Реалії.
"Дійсно, росіяни наповнили півострів всім сучасним озброєнням, яке у них є зараз. Їхні зенітно-ракетні системи здатні завдати шкоди країнам-членам НАТО - Болгарії, Румунії і Туреччині. Але говорити про те, що це створює перешкоди, які неможливо подолати в контексті деокупації Криму, я б не став", - заявив Чубаров.
Глава Меджлісу нагадав, що на РФ в усіх напрямках активно тиснуть міжнародні партнери України, у тому числі і економічними санкціями.
Як відомо, з початку окупації Криму Російська Федерація активно завозить на півострів нові типи озброєння, включаючи підводні човни з новітніми крилатими ракетами і берегові ракетні комплекси, а також підсилює авіаційні і корабельні угруповання.
На початку поточного року РФ почала розгортати в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".
Нагадаємо, Росія за чотири роки окупації створила в Криму потужне військове угрупування, яке може контролювати зону Чорного моря і становити небезпеку для прибережних територій.
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