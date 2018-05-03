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Російська зброя в Криму не завадить процесу деокупації, - Чубаров

На РФ в усіх напрямках активно тиснуть міжнародні партнери України, у тому числі і економічними санкціями
Розміщення Росією на території анексованого Криму систем озброєння, в т.ч. зенітних ракетних комплексів С-400 Тріумф, не завадить процесу деокупації Криму, повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров.
Російська зброя в Криму не завадить процесу деокупації, - Чубаров Рефат Чубаров. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це передає Крим. Реалії.

"Дійсно, росіяни наповнили півострів всім сучасним озброєнням, яке у них є зараз. Їхні зенітно-ракетні системи здатні завдати шкоди країнам-членам НАТО - Болгарії, Румунії і Туреччині. Але говорити про те, що це створює перешкоди, які неможливо подолати в контексті деокупації Криму, я б не став", - заявив Чубаров.

Глава Меджлісу нагадав, що на РФ в усіх напрямках активно тиснуть міжнародні партнери України, у тому числі і економічними санкціями.

Як відомо, з початку окупації Криму Російська Федерація активно завозить на півострів нові типи озброєння, включаючи підводні човни з новітніми крилатими ракетами і берегові ракетні комплекси, а також підсилює авіаційні і корабельні угруповання.

На початку поточного року РФ почала розгортати в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Нагадаємо, Росія за чотири роки окупації створила в Криму потужне військове угрупування, яке може контролювати зону Чорного моря і становити небезпеку для прибережних територій.

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05 03 2018 07:57
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