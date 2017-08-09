Російське Міноборони заявило про вбивство "міністра війни" ІДІЛ

У відомстві кажуть, що він загинув під час авіаудару

Російське Міноборони заявило, що внаслідок авіаудару у Сирії було знищено "міністра війни" ІДІЛ.

"В результаті точного авіаудару російської авіації в районі міста Дейр-ез-Зор знищений командний пункт, вузол зв'язку і близько 40 бойовиків ІДІЛ", - повідомляє прес-служба відомства, пише ТАСС.

5 вересня Міноборони РФ отримало інформацію про проведення на одному із замаскованих командних пунктів в околицях Дейр-ез-Зора наради командирів ІДІЛ.

"З авіабази Хмеймім були підняті два літаки Су-34 і Су-35 ВКС Росії, які завдали точкового авіаційного удару бетонобійними бомбами", - повідомили в Міноборони РФ.

Російське військове відомство стверджує, що має підтверджені дані про знищення чотирьох впливових польових командирів, включаючи "аміра Дейр-ез-Зора" Абу Мухаммада аш-Шималі, що відповідав за фінанси та перекидання завербованих новобранців на тренувальні бази ІДІЛ, та "міністра війни" Гулмурода Халімова.

Повідомляється, що Абу Мухаммада аш-Шималі ряд європейських спецслужб вважає організатором терактів в Парижі в листопаді 2015 року.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

Однак за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" досі живий і переховується в Сирії.