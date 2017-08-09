Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російське Міноборони заявило про вбивство "міністра війни" ІДІЛ

У відомстві кажуть, що він загинув під час авіаудару
Російське Міноборони заявило, що внаслідок авіаудару у Сирії було знищено "міністра війни" ІДІЛ.
Російське Міноборони заявило про вбивство "міністра війни" ІДІЛ Фото: Reuters

"В результаті точного авіаудару російської авіації в районі міста Дейр-ез-Зор знищений командний пункт, вузол зв'язку і близько 40 бойовиків ІДІЛ", - повідомляє прес-служба відомства, пише ТАСС.

5 вересня Міноборони РФ отримало інформацію про проведення на одному із замаскованих командних пунктів в околицях Дейр-ез-Зора наради командирів ІДІЛ.

"З авіабази Хмеймім були підняті два літаки Су-34 і Су-35 ВКС Росії, які завдали точкового авіаційного удару бетонобійними бомбами", - повідомили в Міноборони РФ.

Російське військове відомство стверджує, що має підтверджені дані про знищення чотирьох впливових польових командирів, включаючи "аміра Дейр-ез-Зора" Абу Мухаммада аш-Шималі, що відповідав за фінанси та перекидання завербованих новобранців на тренувальні бази ІДІЛ, та "міністра війни" Гулмурода Халімова.

Повідомляється, що Абу Мухаммада аш-Шималі ряд європейських спецслужб вважає організатором терактів в Парижі в листопаді 2015 року.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

Однак за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" досі живий і переховується в Сирії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.