Російське Міноборони заявило про вбивство "міністра війни" ІДІЛ
"В результаті точного авіаудару російської авіації в районі міста Дейр-ез-Зор знищений командний пункт, вузол зв'язку і близько 40 бойовиків ІДІЛ", - повідомляє прес-служба відомства, пише ТАСС.
5 вересня Міноборони РФ отримало інформацію про проведення на одному із замаскованих командних пунктів в околицях Дейр-ез-Зора наради командирів ІДІЛ.
"З авіабази Хмеймім були підняті два літаки Су-34 і Су-35 ВКС Росії, які завдали точкового авіаційного удару бетонобійними бомбами", - повідомили в Міноборони РФ.
Російське військове відомство стверджує, що має підтверджені дані про знищення чотирьох впливових польових командирів, включаючи "аміра Дейр-ез-Зора" Абу Мухаммада аш-Шималі, що відповідав за фінанси та перекидання завербованих новобранців на тренувальні бази ІДІЛ, та "міністра війни" Гулмурода Халімова.
Повідомляється, що Абу Мухаммада аш-Шималі ряд європейських спецслужб вважає організатором терактів в Парижі в листопаді 2015 року.
Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.
Однак за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" досі живий і переховується в Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків