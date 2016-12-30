Російські дипломати, яких вислали зі США, не можуть придбати квитки в Росію

Російські дипломатичні працівники, яких США висилають із країни, не можуть купити квитки в Росію через завантаженість літаків перед Новим роком.

"Квитків немає, все розкупили перед Новим роком, але людям дано всього 72 години, я не знаю, як вони встигнуть", - розповів співрозмовник "Интерфакс".

Він також зазначив, що дипломати змушені придбати квитки з Вашингтона до Нью-Йорка, де більше шансів знайти вільне місце на рейс до Москви. При цьому, швидше за все, дипломати проведуть новорічну ніч у літаку, сказав співрозмовник агентства.

"Це стало великою несподіванкою, люди готувалися відзначати Новий рік", - сказав співрозмовник.

Відзначимо, що 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

У свою чергу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова раніше обіцяла, що Росія дасть "відповідь" у разі введення нових санкцій.

Нагадаємо, що Росія у відповідь на нові санкції США, введені через хакерські атаки, вирішила закрити англо-американську школу в Москві.