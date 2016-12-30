У Москві закриють англо-американську школу у відповідь на санкції США

У відповідь на нові санкції США проти Росії, введені через хакерські атаки, в Москві вирішили закрити англо-американську школу.

У цій міжнародній школі навчаються діти дипломатичних працівників зі США, з Великобританії, Канади.

Співробітникам американського посольства в Росії заборонили відвідувати будинок відпочинку в Срібному Бору, - повідомляє CNN.

Раніше, в Міністерстві закордонних справ РФ відповіли на плани Вашингтона розширити санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками на американські сервери під час передвиборної кампанії в США. Москва пригрозила синхронними діями на адресу американських дипломатів.

Нагадаємо, що Білий дім готує пакет санкцій проти РФ, які будуть введені у відповідь на кібератаки на сервера Демократичної партії під час виборів президента США.

Варто додати, що США закривають дві російських дипмісії в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на напади Росії на американських дипломатів в Москві.

Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.