Reuters дізнався про висилку з США 35 російських дипломатів
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, що побажало залишитися анонімним.
Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.
У них є 72 години на те, щоб покинути країну, зазначає агентство. Доступ до дипмісій буде відмінено російським дипломатам до 23:59 п'ятниці.
Нагадаємо, у жовтні в Санкт-Петербурзі отруїли наркотиками американських дипломатів.
У Держдепартаменті США вважають, що такі дії є спробою залякування американських дипломатів у Російській Федерації.
Нагадаємо, що 17 червня США вислали двох російських дипломатів у відповідь на напад на американського співробітника біля диппредставництва у Москві. Росія також відреагувала висилкою двох співробітників посольства США.
У США вважають, що російські спецслужби ведуть кампанію переслідування і залякування американських дипломатів, співробітників посольств і членів їх сімей як в Москві так і в ряді інших європейських столиць.
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