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Reuters дізнався про висилку з США 35 російських дипломатів

Доступ до дипмісій буде відмінено російським дипломатам до 23:59 п'ятниці
США закривають дві російських дипмісії в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на напади Росії на американських дипломатів в Москві.
Reuters дізнався про висилку з США 35 російських дипломатів Фото: nyc-brooklyn.ru

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, що побажало залишитися анонімним.

Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.

У них є 72 години на те, щоб покинути країну, зазначає агентство. Доступ до дипмісій буде відмінено російським дипломатам до 23:59 п'ятниці.

Нагадаємо, у жовтні в Санкт-Петербурзі отруїли наркотиками американських дипломатів.

У Держдепартаменті США вважають, що такі дії є спробою залякування американських дипломатів у Російській Федерації.

Нагадаємо, що 17 червня США вислали двох російських дипломатів у відповідь на напад на американського співробітника біля диппредставництва у Москві. Росія також відреагувала висилкою двох співробітників посольства США.

У США вважають, що російські спецслужби ведуть кампанію переслідування і залякування американських дипломатів, співробітників посольств і членів їх сімей як в Москві так і в ряді інших європейських столиць.

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29 12 2016 21:55
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