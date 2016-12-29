Reuters дізнався про висилку з США 35 російських дипломатів

Доступ до дипмісій буде відмінено російським дипломатам до 23:59 п'ятниці

США закривають дві російських дипмісії в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на напади Росії на американських дипломатів в Москві.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, що побажало залишитися анонімним.

Таким чином будуть вислані 35 російських співробітників диппредставництв.

У них є 72 години на те, щоб покинути країну, зазначає агентство. Доступ до дипмісій буде відмінено російським дипломатам до 23:59 п'ятниці.

Нагадаємо, у жовтні в Санкт-Петербурзі отруїли наркотиками американських дипломатів.

У Держдепартаменті США вважають, що такі дії є спробою залякування американських дипломатів у Російській Федерації.

Нагадаємо, що 17 червня США вислали двох російських дипломатів у відповідь на напад на американського співробітника біля диппредставництва у Москві. Росія також відреагувала висилкою двох співробітників посольства США.

У США вважають, що російські спецслужби ведуть кампанію переслідування і залякування американських дипломатів, співробітників посольств і членів їх сімей як в Москві так і в ряді інших європейських столиць.