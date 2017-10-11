Російські "тролі" спотворювали новини про Трампа у Twitter перед виборами, - ЗМІ

Облікові записи з Росії спотворювали негативні новини про мільярдера Дональда Трампа перед виборами президента США у 2016-му році.

Російські акаунти відволікали увагу від будь-яких негативних новин про Трампа, намагаючись перенести критику на кампанію Гілларі Клінтон, - йдеться в розслідуванні Associated Press.

Повідомляється, що облікові записи "America_1st_" і "BatonRougeVoice" ігнорували новини про обурливі коментарі Трампа на звинувачення в сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про злом електронної пошти Клінтон.

Агентство перевірило понад 36 тисяч твітів з 382 акаунтів в період з 31 серпня 2015-го року по 10 листопада 2016-го року. За результатами дослідження AP підкреслює, що російські агенти мали стратегію фільтрації негативних повідомлень про Трампа.