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Російські "тролі" спотворювали новини про Трампа у Twitter перед виборами, - ЗМІ

Агенти з Росії намагалися перенести критику на кампанію Гілларі Клінтон
Облікові записи з Росії спотворювали негативні новини про мільярдера Дональда Трампа перед виборами президента США у 2016-му році.
Російські "тролі" спотворювали новини про Трампа у Twitter перед виборами, - ЗМІ Фото: AFP

Російські акаунти відволікали увагу від будь-яких негативних новин про Трампа, намагаючись перенести критику на кампанію Гілларі Клінтон, - йдеться в розслідуванні Associated Press.

Повідомляється, що облікові записи "America_1st_" і "BatonRougeVoice" ігнорували новини про обурливі коментарі Трампа на звинувачення в сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про злом електронної пошти Клінтон.

Агентство перевірило понад 36 тисяч твітів з 382 акаунтів в період з 31 серпня 2015-го року по 10 листопада 2016-го року. За результатами дослідження AP підкреслює, що російські агенти мали стратегію фільтрації негативних повідомлень про Трампа.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

 
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