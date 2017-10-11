Російські "тролі" спотворювали новини про Трампа у Twitter перед виборами, - ЗМІ
Російські акаунти відволікали увагу від будь-яких негативних новин про Трампа, намагаючись перенести критику на кампанію Гілларі Клінтон, - йдеться в розслідуванні Associated Press.
Повідомляється, що облікові записи "America_1st_" і "BatonRougeVoice" ігнорували новини про обурливі коментарі Трампа на звинувачення в сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про злом електронної пошти Клінтон.
Агентство перевірило понад 36 тисяч твітів з 382 акаунтів в період з 31 серпня 2015-го року по 10 листопада 2016-го року. За результатами дослідження AP підкреслює, що російські агенти мали стратегію фільтрації негативних повідомлень про Трампа.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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