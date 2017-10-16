Російський художник Павленський підпалив Банк Франції
Як пише фотограф у Twitter, Павленський після акції був затриманий поліцією, але іншого підтвердження цих даних немає.
Активістка Сара Константен також опублікувала в Twitter фотографію Павленського і вогню біля стін будівлі Банку Франції. Вона стверджує, що Павленський провів акцію, щоб "розпалити вогонь революції по всьому світу", почавши з Франції.
У фотосервісі Divergence Images є фотографія чоловіка, що розпалює вогонь у темряві, з підписом: "16 жовтня 2017. Париж. Площа Бастилії. Жінка і російський активіст Петро Павленський підпалили офіс Банку Франції. У своїй заяві він засуджує "банкірів, які посіли місце монархів", і звертається до "Великої французької революції".
Як повідомлялося, Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.
Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.
9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.
Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".
У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа