Російський художник Павленський підпалив Банк Франції

Він засудив "банкірів, які посіли місце монархів", і звернувся до "Великої французької революції"

У Парижі російський художник Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції і сфотографувався перед нею. Акцію знімала фотограф Капуцин Анрі.

Як пише фотограф у Twitter, Павленський після акції був затриманий поліцією, але іншого підтвердження цих даних немає.

Активістка Сара Константен також опублікувала в Twitter фотографію Павленського і вогню біля стін будівлі Банку Франції. Вона стверджує, що Павленський провів акцію, щоб "розпалити вогонь революції по всьому світу", почавши з Франції.

У фотосервісі Divergence Images є фотографія чоловіка, що розпалює вогонь у темряві, з підписом: "16 жовтня 2017. Париж. Площа Бастилії. Жінка і російський активіст Петро Павленський підпалили офіс Банку Франції. У своїй заяві він засуджує "банкірів, які посіли місце монархів", і звертається до "Великої французької революції".

Як повідомлялося, Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.

Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.

9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.