Росію звинувачують в експлуатації будівельників на стадіонах до ЧС-2018

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що будівельники на російських стадіонах до чемпіонату світу з футболу і Кубку конфедерацій зазнають експлуатації.

Робочим на шести стадіонах затримували або зовсім не платили зарплату, а також змушували працювати при температурі мінус 25 градусів без додаткових засобів захисту. Багато будівельників працювали без трудового договору, йдеться в заяві HRW.

Організації також відомо про 17 загиблих на будівництві, а також про громадян Північної Кореї, які працювали над зведенням стадіону в Санкт-Петербурзі. Їх, за даними правозахисників, змушували переводити зароблені гроші уряду КНДР.

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Human Rights Watch заявила про те, що російська влада неодноразово перешкоджала моніторингу будівництва. Організація закликала Міжнародну федерацію футболу і російську владу опублікувати дані про умови праці на стадіонах. Москва звинувачення в порушенні прав робітників заперечує. Чемпіонат світу в Росії пройде в 2018 році, а вже 17 червня країна прийме Кубок конфедерацій.

Нагадаємо, що в Росії на "Волгоград Арені", яка прийме чотири матчі ЧС-2018, вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.