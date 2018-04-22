Роскомнадзор заблокував IP-адреси Google

Користувачі повідомили про проблеми з доступом до пошуковика

Роскомнадзор заблокував низку IP-адрес пошуковика Google.

Про це повідомляють фахівці в області кібербезпеки, а про наслідки цих дій говорять користувачі в соцмережах, повідомляє "Медуза".

Так, про блокування в соцмережах заявив гендиректор провайдера Diphost Філіп Кулин, який відстежує "вивантаження" Роскомнадзору. Як випливає з даних його моніторингу, виявилися заблокованими близько 60 IP-адрес сайту google.com.

Деякі користувачі з Росії вночі 22 квітня повідомляли про проблеми з доступом до google.com і ряду сервісів компанії Google. За даними сайту Downdetector на 09:30 за московським часом, труднощі з доступом до google.com зберігалися в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та ряді інших міст.

При цьому російський домен пошуковика google.ru працює, відзначає видання.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.