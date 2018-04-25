Розенблат програв суд проти Ситника

Суд не задовольнив позов народного депутата Борислава Розенблата проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про визнання протиправною співпрацю НАБУ з ФБР.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення – відмовити Бориславу Розенблату у задоволенні позовних вимог", – йдеться в повідомленні.

Нардеп просив суд визнати протиправними дії Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, як це передбачено законом "Про міжнародні договори".

Крім того, Розенблат наполягав на протиправній бездіяльності СБУ щодо розголошення державної таємниці працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.

"Відповідне рішення (про відмову у задоволенні вимог нардепа – УП) суд ухвалив зважаючи на те, що позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог", – зазначає суд.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.