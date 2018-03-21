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Ряд обленерго вперше компенсували споживачам неякісні послуги

З них 90% компенсацій надали Одесаобленерго та Київобленерго
Вперше в Україні понад 900 споживачів отримали компенсацію від обленерго за недотримання стандартів якості електропостачання.
Ряд обленерго вперше компенсували споживачам неякісні послуги Фото: з вільних джерел

"Вперше в Україні 913 споживачів отримали у 2017 році компенсацію за неякісні послуги з електропостачання на загальну суму 116 950 грн від 8-ми обленерго", — йдеться у повідомленні.

З них 90% компенсацій надали Одесаобленерго та Київобленерго.

Так, 428 споживачів Одесаобленерго минулого року отримали 67,8 тисяч гривень компенсації, а 380 споживачам Київобленерго компенсували 38,1 тисяч гривень.

"’У 2017 році повинні були отримати компенсації майже 120 тисяч споживачів. Це може свідчити про невиконання компаніями вимог Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання або надання недостовірної інформації у формах звітності", — йдеться у повідомленні.

У Нацкомісії наголосили, що питання щодо компенсацій ще 120 тис. споживачам буде вирішено після перевірок.

"Регулятор у 2018 році при здійсненні перевірок обленерго особливу увагу приділятиме виконанню компаніями вимог Порядку щодо надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушень компанії зобов’яжуть надати споживачам компенсації у подвійному розмірі", — повідомляє прес-служба.

Крім цього, у разі порушень, в обленерго "вилучатимуть кошти у п’ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації".

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21 03 2018 11:22
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