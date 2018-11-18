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Рятувальники попереджають про сніг та ожеледицю 19 листопада

У південних і центральних областях очікується налипання мокрого снігу та ожеледь
Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.
Рятувальники попереджають про сніг та ожеледицю 19 листопада Фото: dumskaya.net

У понеділок, 19 листопада, в південних та центральних областях очікується місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

"У південній частині – сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї – пориви вітру 15-20 м/с. 19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця", – повідомили у ДСНС з посиланням на "УкрГідрометцентр".

Нагадаємо, в середу, 14 листопада в Києві випав перший у цьому сезоні сніг. Через несприятливі погодні умови того дня у столиці сталося майже півтисячі ДТП. Загалом по Україні тоді трапилися 1358 аварій, в яких загинули 11 людей, близько 100 отримали травми.

У КМДА стверджують, що транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період, спецтехніка перебуває у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.

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18 11 2018 19:27
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