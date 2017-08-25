Ринок може обійтися без облгазів Фірташа, - Нафтогаз
"Кабмін своєю постановою зобов'язав Нафтогаз продавати газ фірташівським посередникам, які потім "постачають" його населенню", - написав Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
"Ці посередники, з одного боку, накопичують величезні борги за газ, який вони беруть у Нафтогазу. Вони кажуть, що це їм населення заборгувало. Перевірити ми це не можемо", - зазначив комерційний директор.
Він нагадав, що переважна більшість облгазів також належать Дмитру Фірташу.
"Комбінація державного регулювання і контролю Фірташа над облгазами фактично закриває конкуренцію в постачанні газу населенню. Тобто ці фірташівські посередники ще й монополісти. І це велика проблема", - повідомив Вітренко.
Він наголосив, що Нафтогаз давно поставив питання про необхідність внесення змін до постанови Кабміну про накладення обов'язків на Нафтогаз продавати газ посередникам.
"Тепер і Енергетичне співтовариство, і Всесвітній банк вже офіційно заявляють, що вони розглядають таке регулювання як неадекватне і навіть як таке, що порушує міжнародні зобов'язання України щодо впровадження європейського законодавства", - написав він.
Вітренко закликав Кабмін внести необхідні зміни.
"Енергетичне співтовариство і Світовий банк запропонували конкретний варіант як це змінити. До 1 вересня прийняти постанову, щоб з 1 жовтня вже зміни почали діяти", - резюмував Вітренко.
В липні Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, яке було закладено у фінплані "Нафтогазу".
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Нагадаємо, що сьогодні газ в Україну імпортують: найбільший трейдер НАК "Нафтогаз України", дочірні структури глобальних енергетичних трейдерів, компанії олігархів Дмитра Фірташа, Рината Ахметова, Віктора Пінчука, Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинника.
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