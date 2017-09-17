Саакашвілі анонсував мітинг у Києві

На мітингу екс-голова Одеської ОДА з соратниками збираються виголосити три вимоги

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про намір провести мітинг у Києві 17 жовтня.

"Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону. А решту вимог ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа", – повідомив Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі закликає представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.