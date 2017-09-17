ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про намір провести мітинг у Києві 17 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі анонсував мітинг у Києві
На мітингу екс-голова Одеської ОДА з соратниками збираються виголосити три вимоги
Фото: rian.com.ua
"Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону. А решту вимог ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа", – повідомив Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі закликає представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.
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