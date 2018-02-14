Саакашвілі депортували польським чартером, вартість такого перельоту 8 тисяч євро – "Схеми"
Орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту "Бориспіль" до Варшави - повідомляють журналісти програми "Схеми".
Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story.
Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.
"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.
Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.
"Схеми" з'ясували: компанія пропонує своїм клієнтам переліт на такому літаку в напрямку Київ-Варшава за 8 тисяч євро.
В авіакомпанії Jet Story у відповідь на запит журналістів програми відповіли, що цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.
Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.
Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа