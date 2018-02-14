Саакашвілі депортували польським чартером, вартість такого перельоту 8 тисяч євро – "Схеми"

В польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту "Бориспіль" до Варшави - повідомляють журналісти програми "Схеми".

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

"Схеми" з'ясували: компанія пропонує своїм клієнтам переліт на такому літаку в напрямку Київ-Варшава за 8 тисяч євро.

В авіакомпанії Jet Story у відповідь на запит журналістів програми відповіли, що цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.