Саакашвілі запропонував Порошенку відібрати громадянство у глави МЗС Клімкіна

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у міністра закордонних справ Павла Клімкіна є також російське громадянство.

"До речі, Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і по-українськи говорить гірше за мене", – написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він запропонував позбавити громадянства і Клімкіна.

"Петре Олексійовичу, ось вам ще один кандидат для позбавлення громадянства, після того, як ви вдосталь скористуєтесь його послугами", – звернувся він до Президента Петра Порошенко.

Нагадаємо, у квітні минулого року у мережі з'явилася інформація про те, що тесть глави МЗС України Павла Клімкіна генерал Юрій Михайленко нагороджений в Росії медаллю за сприяння анексії Криму.

Згодом дружина урядовця Марина Михайленко заявила, що не збирається відмовлятись від свого батька.